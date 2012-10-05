Для участников штурма посольства США прокурор потребует смертной казни

Адвокаты подозреваемых Ануар Улед Али (Anouar Ouled Ali) и Мондер Шарни (Mondher Charni) сообщили агентству Associated Press, что 87 человек, задержанных тунисскими властями за участие в беспорядках, в настоящее время ожидают суда по целому ряду обвинений, в том числе в нападении на сотрудников органов государственной безопасности. По словам адвокатов, прокуратура будет добиваться для всех обвиняемых высшей меры наказания.

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Сотни разгневанных содержанием антиисламского фильма тунисцев 14 сентября предприняли попытку штурма посольства США в Тунисе, напоминает РИА Новости. По сообщениям СМИ, в здании были разбиты стекла, толпа подожгла растущие у посольства деревья и вместо американского флага водрузила черное знамя. Для прекращения беспорядков полиция применяла резиновые пули и слезоточивый газ. Число погибших в результате беспорядков составило четыре человека, еще 49 получили ранения.

Кроме того, по данным местных СМИ, в тот же день была обстреляна американская школа в Тунисе. В учебном заведении возник пожар. Пострадавших в результате инцидента нет, так как в школе не было учеников.

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Накануне двое граждан Туниса, подозреваемые в причастности к убийству посла США в Ливии Криса Стивенса, задержаны в Стамбуле. По данным местного телеканала, они взяты под стражу представителями управления по борьбе с терроризмом в международном аэропорту им. Ататюрка при въезде в Турцию по поддельным паспортам. Задержанные доставлены в управление безопасности, ведутся допросы.