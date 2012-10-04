РПЦ разрешила священникам участвовать в выборах

Как сообщили УНИАН в РПЦ, такое решение принято сегодня на очередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«В исключительных случаях, по соображениям крайней церковной необходимости, когда нужно противостоять раскольническим или иноконфессиональным силам, стремящимся использовать выборную власть для борьбы с Православной Церковью, Священный Синод или Синод самоуправляемой Церкви определяет лиц для участия в выборах в органы государственной власти и в индивидуальном порядке преподает на это благословение», - говорится в решении.

При этом отмечается, что при этом даже участие в данном случае в выборах по партийным спискам не дает священнослужителю право быть членом политической партии.

Сообщается, что в случае необходимости баллотироваться на выборах иерарх, клирик, монашествующий или мирянин, несущий послушание в общецерковном учреждении, должен заранее подать прошение на имя ПатриархГлава РПЦ Патриарх Кирилла и Священного Синода или в Синод самоуправляемой Церкви с конкретным обоснованием необходимости баллотироваться в тот или иной законодательный или исполнительный орган, в том числе с указанием того, какие иноконфессиональные или раскольнические группы и как именно планируют использовать данный орган для борьбы с Православной Церковью.

В документе указывается, что прошение о благословении баллотироваться должно подаваться до начала предвыборной кампании: согласие на участие в предвыборной кампании священнослужитель может дать только после получения письменного благословения Патриарха и Священного Синода или Синода самоуправляемой Церкви.

«В случае, если Патриарх и Священный Синод или Синод самоуправляемой Церкви сочтет недопустимой деятельность клирика на должности, на которую он был выбран, Священноначалие вправе отозвать свое благословение. В этом случае избранный в законодательный или представительный орган власти клирик обязан оставить выборную должность», - говорится в решении Синода.