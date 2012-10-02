Беларусь осталась без госдоли в ВТБ

Об этом говорится в сообщении банка.

Таким образом, ВТБ увеличит свою долю в ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)" с 71,4% до 97,3%, сообщает РИА "Новости".

В то же время набсовет принял решение о продаже 556,5 тысячи обыкновенных акций Banco VTB Africa S.A., соответствующих 15,9% его уставного капитала.

Также набсовет определил состав правления банка из 12 человек и одобрил кандидатуры Чабу Зентая и Игоря Пиуна для избрания в члены правления банка на срок с даты согласования их кандидатур ЦБ РФ до 9 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам экспертов в банковских кругах, сделка по выкупу ВТБ 25,9% уставного капитала белорусской "дочки" может быть завершена уже к концу текущего года.

Как сообщалось, ВТБ подготовил для обсуждения с госорганами Белоруссии предложения по выкупу госдоли в пакете акций банка ВТБ (Беларусь). Кроме того, группе ВТБ с недавнего времени принадлежит другой актив в Белоруссии - Банк Москва-Минск. По словам председателя правления Национального банка Белоруссии (НББ) Надежды Ермаковой, Белоруссия ведет переговоры о выкупе у российского ВТБ банка Москва-Минск, после чего его планируется объединить с Белинвестбанком. Однако точная дата и условия сделки пока не известны.