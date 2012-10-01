ЕС хочет объяснений от Киева по утилизационному сбору на импорт авто

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Джон Кленси.

“Мы сейчас просим украинскую сторону о последующих разъяснениях по этому вопросу”, - сказал он.

Дж.Кленси не дал других деталей и не стал далее комментировать.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует с 1 ноября ввести действие утилизационного сбора на весь импорт автомобилей, независимо от страны происхождения. Проект соответствующего постановления готовится для рассмотрения Кабинетом министров. Этот документ вносит изменения в постановление №843 от 3 сентября, которым взимание утилизационного сбора введено лишь на автомобили, импортируемые в Украину из России.