ЕС хочет объяснений от Киева по утилизационному сбору на импорт авто
20:16, 01 октября 2012Мир
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Еврокомиссия просит Киев разъяснить свои намерения относительно внедрения утилизационного сбора на импорт автомобилей.
Еврокомиссия просит Киев разъяснить свои намерения
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Джон Кленси.
“Мы сейчас просим украинскую сторону о последующих разъяснениях по этому вопросу”, - сказал он.
Дж.Кленси не дал других деталей и не стал далее комментировать.
Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует с 1 ноября ввести действие утилизационного сбора на весь импорт автомобилей, независимо от страны происхождения. Проект соответствующего постановления готовится для рассмотрения Кабинетом министров. Этот документ вносит изменения в постановление №843 от 3 сентября, которым взимание утилизационного сбора введено лишь на автомобили, импортируемые в Украину из России.
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