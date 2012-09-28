Арестован создатель фильма "Невинность мусульман"

Причиной ареста стало нарушение условий условно-досрочного освобождения, на котором он находился с 2010 года после осуждения по факту мошенничества и подделки платежных документов. Нарушенным им условием стало нарушением запрета на выход в интернет без предварительного разрешения курировавшего его офицера полиции.

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Сколько времени Н.Накула проведет в заключении, на данный момент неизвестно. Слушание его дела было закрыто для публики и прессы, сообщает РосБизнесКонсалтинг.