Отчет о замене тел жертв Смоленской трагедии заслушает Сейм
Депутаты польского Сейма 27 сентября заслушают отчет министра юстиции Польши Ярослава Говина об идентификации и захоронении жертв Смоленской авиакатастрофы.
Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщил представитель пресс-службы польского Сейма.
Собеседник агентства отметил, что предоставление информации Министерства юстиции запланировано на 16.00 (17.00 по киевскому времени).
Представитель пресс-службы не смогла однозначно ответить, смогут ли депутаты задавать вопросы министру после его отчета.
Глава парламентской фракции крупнейшей польской оппозиционной партии “Право и справедливость” (PiS) Мариуш Блащак заявил в эфире TVN24, что действующая власть хочет как можно скорее «замять» скандал с заменой тел жертв Смоленской трагедии.
По его мнению, об этом свидетельствует время предоставления отчета, а также решение о том, что депутаты не смогут задавать вопросы.
«К чему это приведет? К тому, чтобы министр быстро рассказал, наверно, также в общих чертах, как и генеральный прокурор, – и без возможности задавать вопросы закрыть дело», - сказал он.
М.Блащак отметил, что польские власти вынуждены согласится на обсуждение темы замены тел жертв Смоленской трагедии из-за большого резонанса, который вызвала эта информация.
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Как сообщал УНИАН, 25 сентября польская военная прокуратура подтвердила, что тела по крайней мере двух женщин, погибших в Смоленской авиакатастрофе, были заменены между собой и погребены не под своими именами.
Представители польской прокуратуры заявили, что не проводили идентификации и вскрытия жертв трагедии, поскольку доверяли материалам, полученным от российских следователей.
По данным польских СМИ, замена тел могла состоятся из-за ошибочного их обозначения в России.
Справка УНИАН. Политики партии «Право и справедливость», которая в прошлом году проиграла последние парламентские выборы правящей в Польше с 2007 года партии „Общественная платформа», постоянно критикуют власть за, по их мнению, нежелание выяснить „настоящие причины» крушения польского правительственного самолета под российским Смоленском.
Они также обвиняют российскую сторону в предоставлении неправдивой информации на тему катастрофы.