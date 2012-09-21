USAID просит Россию немного больше времени, чтобы свернуться

Москва требует прекращения работы этой организации с 1 октября и обвиняет ее в попытке повлиять своими грантами на выборы и политическую ситуацию в России.

Спикер Госдепартамента Виктория Нуланд заявила в четверг, что США пообещали России «не начинать новых программ с 1 октября», но также попросили некоторое время для завершения программ, начатых ранее, пишет Радио Свобода.

В то же время спикер российского МИДа Александр Лукашевич подтвердил требования своей страны и добавил, что «это решение суверенного государства должно быть выполнено».