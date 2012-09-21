USAID просит Россию немного больше времени, чтобы свернуться
08:42, 21 сентября 2012Мир
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США попросили власти России предоставить больше времени для окончания в этой стране работы американского Агентства по международному развитию (USAID).
USAID просит немного больше времени
Москва требует прекращения работы этой организации с 1 октября и обвиняет ее в попытке повлиять своими грантами на выборы и политическую ситуацию в России.
Спикер Госдепартамента Виктория Нуланд заявила в четверг, что США пообещали России «не начинать новых программ с 1 октября», но также попросили некоторое время для завершения программ, начатых ранее, пишет Радио Свобода.
В то же время спикер российского МИДа Александр Лукашевич подтвердил требования своей страны и добавил, что «это решение суверенного государства должно быть выполнено».
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