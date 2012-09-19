Россия объяснила, почему выгоняет американское донорское агентство

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Александра Лукашевича, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«МИД России официально уведомил американскую сторону, что деятельность в Российской Федерации Агентства США по международному развитию (USAID) должна быть прекращена с 1 октября текущего года», - сказал А.Лукашевич.

По его словам, такое решение вызвано, в первую очередь, тем, что характер работы представителей Агентства в России далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества.

«Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня, и институты гражданского общества. Серьезные вопросы вызывала активность USAID в российских регионах, особенно на Северном Кавказе, о чем мы неоднократно предупреждали наших американских коллег», - сказал он.

А.Лукашевич также заявил, что следует учитывать и то обстоятельство, что Россия теперь входит в число «новых доноров» и отказывается от статуса получателя помощи развитию во всех международных организациях. Российское же гражданское общество стало вполне зрелым и не нуждается во «внешнем руководстве», заявил он.

«Мы открыты для сотрудничества с американским Агентством по международному развитию в реализации проектов в третьих странах, которым остро необходима гуманитарная помощь. Разумеется, такое взаимодействие предполагает строгое соблюдение принципов равноправия, уважения интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела», - говорится в сообщении.

Как известно, российским аналогом USAID является Россотрудничество.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Москве на совещании руководителей представительств и представителей Россотрудничества заявил, что Россия должна усилить свое влияние в мире с помощью «мягкой силы», в первую очередь в странах СНГ.