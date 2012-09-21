Приднестровье 6 лет не платит за российский газ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук сказал в Москве на заседании комитета Госдумы РФ по делам СНГ.

«Не секрет, в принципе, – мы не ведем расчеты за газ. Эти ресурсы используются для погашения дефицита с 2006 года», - сказал Е.Шевчук.

Он отметил, что дефицит бюджета в Приднестровье составляет 70% и погашается он за счет помощи, оказываемой Россией.

По его словам, главная задача властей лежит в деблокировании экономической деятельности.

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Кроме этого, Е.Шевчук призвал российских депутатов способствовать открытию консульства России в Приднестровье, поскольку там проживает 150 тыс. российских граждан.

Справка УНИАН. АО «Молдовагаз» образовано в 1999 году. Акционерами компании являются ОАО «Газпром» (50% акций), правительство Республики Молдова (35,33%), Кабинет министров Приднестровья (13,44%) и миноритарные акционеры (1,23%).