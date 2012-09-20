США на день закроют все свои диппредставительства в Индонезии

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

По информации агентства, в пятницу, 20 сентября, не будут работать посольство в Джакарте, а также консульства в городах Сурабая, Медан и на острове Бали.

Решение закрыть диппредставительства было принято "по причине возможного проведения серьезных акций протеста перед зданиями дипмиссий США", - говорится в заявлении американского посольства.

В последние годы в исламских странах после традиционных для мусульман пятничных молитв зачастую проводятся массовые акции протеста, митинги, демонстрации. Главной темой акций, проходивших в разных странах мира в последние дни, стал снятый в США скандальный антиисламский фильм "Невиновность мусульман". В некоторых странах демонстрации сопровождались беспорядками.

В понедельник с протестом против "Невиновности мусульман" выступили и жители Джакарты. Собравшиеся у здания американского посольства люди закидали охранявших посольство полицейских бутылками с зажигательной смесью. В результате беспорядков пострадали не менее 11 человек.

В четверг европейские СМИ сообщили, что Франция решила в пятницу закрыть свои посольства в 20 странах мира, в том числе, в Индонезии из-за опубликованных во французском журнале Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда.