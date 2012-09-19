Франция на целый день закроет посольства и школы в 20 странах

Как сообщаютРИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, представитель МИД Франции отметил, что хотя французские посольства, консульства, культурные центры и школы будут закрыты, никаких угроз в адрес учреждений не поступало. Такое решение объясняется тем, что традиционно всплеск массовых волнений в мусульманских странах происходит по пятницам после большой пятничной молитвы.

Также французское внешнеполитическое ведомство опубликовало рекомендации для путешественников, оказавшихся в странах, где могут возникнуть волнения. В частности, туристы должны проявлять максимальную бдительность, держаться подальше от мест скопления народа, избегать посещения достопримечательностей, являющихся священными для некоторых социальных групп и ограничить визиты к местам поклонения.

Как отмечается, на обложке вышедшей 19 сентября французской газеты Charlie Hebdo изображен мусульманин в инвалидном кресле, которое везет иудей. "Ничего смешного", - говорит инвалид. Иллюстрация озаглавлена "Неприкасаемые-2" и является пародией на популярный во Франции фильм "Неприкасаемые" режиссеров Эрика Толедано и Оливье Накаша об инвалиде-аристократе и его темнокожем помощнике. Изображения на других страницах газеты - более вызывающие. По данным СМИ, на некоторых из них пророк Мухаммед изображен обнаженным.

Продажи свежего номера еженедельника начались рано утром, однако число желающих приобрести скандальную газету оказалось настолько велико, что все закупленные киосками экземпляры быстро закончились.

Карикатуры опубликованы на фоне проходящих по всему миру беспорядков, вызванных размещением в интернете скандального фильма "Невиновность мусульман", снятого в США. В минувшую субботу антиамериканские акции дошли до Франции - несколько сотен мусульман устроили несанкционированную манифестацию на площади Согласия недалеко от посольства США, расположенного в нескольких сотнях метров от Елисейского дворца в одном из самых охраняемых кварталов столицы. Позже в социальных сетях появились призывы организовать в субботу новые акции протеста против "Невиновности мусульман", запрос на проведение манифестации даже поступил в префектуру полиции Парижа.

Как сообщал УНИАН, после появления информации о снятом в США фильме "Невиновность мусульман", в котором мусульманский пророк Мухаммед представлен в крайне неприглядном виде, 11 сентября в Ливии неизвестные обстреляли здание американского консульства из гранатометов с территории близлежащей фермы. Посол США Кристофер Стивенс вместе с тремя коллегами были убиты в результате попадания гранаты в автомобиль, в котором они находились.

14 сентября компания Google отклонила просьбу властей США об удалении с видеохостинга YouTube видео скандального фильма "Невиновность мусульман".

Google признала ролик не нарушающим правила использования сайта. Для удаления нелегального контента с YouTube компании, как правило, требуется официальный запрос от правительства конкретной страны либо решение суда.