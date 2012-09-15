В Мадриде тысячи людей протестуют против жесткой бюджетной экономии
19:13, 15 сентября 2012Мир
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В Мадриде проходит многотысячная манифестация протеста против проводимой в стране политики жесткой бюджетной экономии.
Как передает Радио «Свобода», сотни тысяч манифестантов, мобилизованные левыми партиями и профсоюзами, прибыли в Мадрид для участия в грандиозной манифестации протеста против антикризисной политики правительства либеральной Народной партии.
Собравшиеся требуют проведения референдума, чтобы заставить власти изменить, по выражению профсоюзов, политику наступления на права трудящихся.
С целью сокращения бюджетного дефицита испанские власти лишили служащих 13-й зарплаты, заморозили пенсии, повысили НДС и сократили расходы на образование и медицинское обслуживание.
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