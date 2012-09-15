В Мадриде тысячи людей протестуют против жесткой бюджетной экономии

Как передает Радио «Свобода», сотни тысяч манифестантов, мобилизованные левыми партиями и профсоюзами, прибыли в Мадрид для участия в грандиозной манифестации протеста против антикризисной политики правительства либеральной Народной партии.

Собравшиеся требуют проведения референдума, чтобы заставить власти изменить, по выражению профсоюзов, политику наступления на права трудящихся.

С целью сокращения бюджетного дефицита испанские власти лишили служащих 13-й зарплаты, заморозили пенсии, повысили НДС и сократили расходы на образование и медицинское обслуживание.