В Греции перевернулся автобус с российскими туристами: 4 погибших, десятки раненых

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческий новостной портал Naftemporiki.

Автобус перевозил 51 туриста и перевернулся на 22-м километре трассы Салоники-Халкидики. Погибли четверо туристов, еще 23 получили ранения. Среди пострадавших есть тяжелораненые. По предварительным данным, водитель потерял управление на скользкой дороге и автобус перевернулся.

Все раненые госпитализированы в больницы в Салониках.

Российские туристы находились в Греции на отдыхе и направлялись в аэропорт "Македония", откуда собирались вылететь домой.