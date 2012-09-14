В Греции перевернулся автобус с российскими туристами: 4 погибших, десятки раненых
09:55, 14 сентября 2012Мир
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Четверо российских туристов погибли в ДТП в Греции под Салониками.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческий новостной портал Naftemporiki.
Автобус перевозил 51 туриста и перевернулся на 22-м километре трассы Салоники-Халкидики. Погибли четверо туристов, еще 23 получили ранения. Среди пострадавших есть тяжелораненые. По предварительным данным, водитель потерял управление на скользкой дороге и автобус перевернулся.
Все раненые госпитализированы в больницы в Салониках.
Российские туристы находились в Греции на отдыхе и направлялись в аэропорт "Македония", откуда собирались вылететь домой.
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