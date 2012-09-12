Возле Новой Зеландии горело судно: экипаж спасли украинцы

Как сообщает интернет-издание «Морской бюллетень», рано утром 12 сентября по новозеландскому времени возник пожар на новозеландском плавзаводе Amaltal Columbia с экипажем в составе 43-х человек, находившемся в 45 милях к северо-востоку от Литтлтон, Новая Зеландия, Южный остров. Пожар начался в кормовой части в трюме для рыбной муки и начал быстро распространяться. Судно запросило срочную помощь.

Первым на сигнал бедствия откликнулся севастопольский БМРТ «Иван Голубец», он подошел к Amaltal Columbia, к тому времени уже почти полностью охваченному огнем, и снял 39 рыбаков в условиях сильного, до 4-х метров волнения и ветра скоростью до 30 узлов.

На судне остались 4 человека, в том числе капитан, однако вскоре они перешли на подошедший новозеландский плавзавод Sun Discovery.

Amaltal Columbia к тому времени превратился, как сообщили очевидцы, в «одно огромное огненное облако». Никто не пострадал, объятое пламенем судно 12 сентября продолжало дрейфовать.

Плавзавод Amaltal Columbia Callsign:ZMAC, длина 65 метров, постройки 1992, флаг Новая Зеландия.