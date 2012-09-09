На курдском фестивале в Германии избили 80 полицейских

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает радио «Свобода».

Задержан 31 человек, повреждены 13 полицейских машин.

Беспорядки вспыхнули в субботу поздно вечером, когда организаторы не разрешили 14-летнему подростку пронести флаг запрещенной группировки. Началась потасовка. В прибывших на место полицейских полетели камни, бутылки, петарды. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили перечный газ.

На фестиваль в Мангейм съехались почти 40 тысяч курдов из разных стран Европы.