На курдском фестивале в Германии избили 80 полицейских

15:14, 09 сентября 2012
Мир
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На западе Германии, в городе Мангейм 80 сотрудников полиции получили ранения во время беспорядков на курдском фестивале.

Курды съехались из многих стран Европы

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщает радио «Свобода».

Задержан 31 человек, повреждены 13 полицейских машин.

Беспорядки вспыхнули в субботу поздно вечером, когда организаторы не разрешили 14-летнему подростку пронести флаг запрещенной группировки. Началась потасовка. В прибывших на место полицейских полетели камни, бутылки, петарды. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили перечный газ.

На фестиваль в Мангейм съехались почти 40 тысяч курдов из разных стран Европы.

 

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