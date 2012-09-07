Отменено около 1,2 тысячи рейсов Lufthansa

Бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa начали крупнейшую за последние несколько лет забастовку, отменено около 1,2 тысячи из примерно 1,8 тысячи запланированных внутренних и международных рейсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое агентство DAPD.

Ранее сообщалось, что накануне забастовки было аннулировано около половины рейсов.

Забастовка, начавшаяся в 00.00 по местному времени (01.00 по киевскому времени), продлится 24 часа.

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Lufthansa все же планирует выполнить сегодня около 600 полетов на ближние расстояния и несколько межконтинентальных рейсов.

В связи с отменой авиарейсов железнодорожная компания Deutsche Bahn готовится к массовому наплыву пассажиров.

Бортпроводники авиакомпании бастуют с 31 августа, они требуют повышения заработной платы на 5%. Забастовки организованы независимым профсоюзом Ufo, речь идет о зарплате 19 тысяч сотрудников. Повторная забастовка прошла 4 сентября, но и она не приблизила работодателя и бастующих к консенсусу. Представители профсоюза и авиакомпании с 31 августа даже не садились за стол переговоров. Таким образом, Lufthansa несет убытки, а профсоюз упорствует и собирается проводить дальнейшие акции.

Lufthansa на фоне мирового долгового кризиса собирается сократить инвестиции и уволить 3,5 тысячи сотрудников. В течение трех лет концерн планирует сэкономить 1,5 млрд евро. В целях сокращения расходов Lufthansa собирается также реформировать свою дочернюю авиакомпанию Germanwings и частично перевести туда сотрудников, выплачивая им более низкие зарплаты.