Во II квартале ВВП в Европе снизился

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению со вторым кварталом 2011 года, ВВП во втором квартале 2012 года уменьшился на 0,5% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2012 года ВВП не изменился в еврозоне и в ЕС-27 по сравнению с предыдущим кварталом.

С 1 января 2011 года к зоне евро относятся 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Словакия, Кипр, Мальта и Эстония.