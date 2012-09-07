Во II квартале ВВП в Европе снизился
03:49, 07 сентября 2012Мир
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По предварительным данным, во II квартале 2012 года ВВП уменьшился в еврозоне на 0,2%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) - на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2012 года.
Об этом УНИАН сообщили в Евростате.
По сравнению со вторым кварталом 2011 года, ВВП во втором квартале 2012 года уменьшился на 0,5% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27.
Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2012 года ВВП не изменился в еврозоне и в ЕС-27 по сравнению с предыдущим кварталом.
С 1 января 2011 года к зоне евро относятся 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Словакия, Кипр, Мальта и Эстония.
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