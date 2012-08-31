В Москве и Санкт-Петербурге задерживают активистов движения «31»

Как передает Радио «Свобода», на Триумфальной площади в российской столице полиция проводила одиночные задержания. Среди задержанных - член движения «Левый фронт» Константин Косякин и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. В целом, обстановка на площади спокойная. Оппозиционеры просто прогуливаются – без скандирования лозунгов и плакатов.

В Петербурге были задержаны более 10 человек.

Акции в защиту свободы собраний организованы сегодня и в других городах России.