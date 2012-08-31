В Москве и Санкт-Петербурге задерживают активистов движения «31»
19:04, 31 августа 2012Мир
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В Москве и Санкт-Петербурге полиция задержала активистов, пришедших на неразрешенные властями акции в защиту 31 статьи Конституции – о праве на свободу собраний.
Эдуард Лимонов - среди задержанных
Как передает Радио «Свобода», на Триумфальной площади в российской столице полиция проводила одиночные задержания. Среди задержанных - член движения «Левый фронт» Константин Косякин и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. В целом, обстановка на площади спокойная. Оппозиционеры просто прогуливаются – без скандирования лозунгов и плакатов.
В Петербурге были задержаны более 10 человек.
Акции в защиту свободы собраний организованы сегодня и в других городах России.
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