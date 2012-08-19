Ассанж с балкона посольства призвал США прекратить «охоту» на WikiLeaks

Он призвал США прекратить охоту на создателей сайта и его сторонников по всему миру, передает РИА «Новости».

"Я прошу президента Обаму сделать верный выбор. США должны прекратить преследование WikiLeaks, напоминающее "охоту на ведьм", отказаться от преследования создателей портала и его сторонников. Штаты должны пообещать, что не будут преследовать журналистов, проливающих свет на преступления власть имущих", - сказал Д.Ассанж, выступив перед сторонниками и журналистами с балкона посольства Эквадора в Лондоне.

Он продолжил свое выступление призывом освободить тех, кто пострадал за попытку "открыть правду", в частности, американского военнослужащего Брэдли Мэннинга, обвиняемого в Штатах в передаче документов американского правительства сайту WikiLeaks. Он упомянул и многие другие случаи ущемления свободы слова и самовыражения в мире.

В здании посольства 41-летний австралиец находится уже два месяца, с того момента, как в июне обратился к властям латиноамериканской страны с просьбой предоставить политическое убежище. На прошлой неделе Эквадор подтвердил, что готов дать Д.Ассанжу убежище.

Однако из-за того, что скандально известный основатель WikiLeaks находится в международном розыске, покинуть посольство он пока не может, иначе британская полиция немедленно его арестует.