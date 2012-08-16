Великобритания не позволит Ассанжу покинуть страну

Это еще раз подтвердил министр иностранных дел Британии Уильям Хейг, сообщает Эхо Москвы.

Между тем, если Великобритания не позволит Джулиану Ассанжу выехать в Эквадор, где он получил убежище, его защита подаст иск в Международный суд ООН. Об этом заявил адвокат основателя Викиликс, бывший испанский судья Бальтасар Гарсон. В интервью Эль-Паис он сказал, что Соединенное королевство должно следовать нормам, изложенным в Конвенции о статусе беженцев и позволить Ассанджу беспрепятственно выехать из страны. Стоит отметить, что Международный суд ООН занимается исключительно разрешением споров между государствами.