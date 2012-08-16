Великобритания не позволит Ассанжу покинуть страну
20:36, 16 августа 2012Мир
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Британское правительство не намерено отпускать основателя Викиликс.
Ассанжа не отпускают
Это еще раз подтвердил министр иностранных дел Британии Уильям Хейг, сообщает Эхо Москвы.
Между тем, если Великобритания не позволит Джулиану Ассанжу выехать в Эквадор, где он получил убежище, его защита подаст иск в Международный суд ООН. Об этом заявил адвокат основателя Викиликс, бывший испанский судья Бальтасар Гарсон. В интервью Эль-Паис он сказал, что Соединенное королевство должно следовать нормам, изложенным в Конвенции о статусе беженцев и позволить Ассанджу беспрепятственно выехать из страны. Стоит отметить, что Международный суд ООН занимается исключительно разрешением споров между государствами.
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