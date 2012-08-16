Почти 40% американцев не пойдут выбирать президента

То есть 6 ноября около 80 млн совершеннолетних американцев не планируют голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного университетом Саффолка и опубликованного в газете USA Today, пишет gazeta.ua.

По словам организаторов опроса, среди равнодушных к выборам Барака Обаму поддерживают 43%, тогда как за кандидата от Республиканской партии Митта Ромни выступают 20%. В том случае если бы эти американцы проголосовали, то два человека из трех отдали бы свои голоса за действующего президента.

Согласно последним опросам, Обама с большим отрывом лидирует в президентской гонке.