Почти 40% американцев не пойдут выбирать президента
10:29, 16 августа 2012Мир
1342 0
Почти 40% избирателей США не собираются участвовать в выборах президента страны.
За Обаму среди равнодушных к выборам проголосовали бы 43%, за Ромни - 20%
То есть 6 ноября около 80 млн совершеннолетних американцев не планируют голосовать.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного университетом Саффолка и опубликованного в газете USA Today, пишет gazeta.ua.
По словам организаторов опроса, среди равнодушных к выборам Барака Обаму поддерживают 43%, тогда как за кандидата от Республиканской партии Митта Ромни выступают 20%. В том случае если бы эти американцы проголосовали, то два человека из трех отдали бы свои голоса за действующего президента.
Согласно последним опросам, Обама с большим отрывом лидирует в президентской гонке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter