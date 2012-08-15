Российская атомная подлодка месяц плавала незамеченной у берегов США

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на американское издание "Вашингтон фри бикон".

Автора материала Билла Герца знают в журналистских кругах из-за близости к Пентагону и спецслужбам.

По его словам, речь идет об АПЛ класса "Акула", которая считается "одной из самых тихих" российских подлодок.

"Тот факт, что ее не заметили в Мексиканском заливе, вызывает обеспокоенность", - признались американские официальные лица.

За последние три года это был первый случай, когда российская "Акула" подошла к берегам США. Она находилась там в течение нескольких недель в июне-июле. Последний раз две такие лодки видели в 2009 году у восточного побережья страны.

"Вашингтон фри бикон" также напоминает, что в нынешнем году стратегические бомбардировщики ВВС РФ совершали полеты в непосредственной близости от американского воздушного пространства. Однако тогда Пентагон заявил, что рассматривает это как обычные учения дальней авиации и не испытывает по этому поводу никакой обеспокоенности.