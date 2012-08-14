В ближайшее время еще 76 украинцев вернутся из Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр Дикусаров.

В частности, по его словам, при содействии Международной организации по миграции 15 августа должны вернуться 5 граждан Украины, 27 августа – 15 граждан и еще 55 - также в ближайшие дни. «Точные даты и пути их выезда из Сирии в Украину прорабатываются Посольством Украины в Сирии», - сказал А.Дикусаров.

Он добавил, что на сегодняшний день покинуть территорию Сирии согласились, приблизительно, 70-80 граждан Украины. Однако, по словам представителя МИД, количество желающих выехать из Сирии изменяется, и это зависит от самой ситуации в этой стране.

А.Дикусаров также сообщил, что Посольство Украины в Сирии осуществляет постоянный телефонный контакт с 450 гражданами Украины, 380 из которых находятся в Дамаске и 70 - в Алеппо.

Как сообщал УНИАН, в последние недели Украина вывезла из Сирии более 200 своих граждан, которые пожелали вернуться на Родину.