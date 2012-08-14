В центре Варшавы нашли 300-килограммовую бомбу
20:47, 14 августа 2012Мир
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В центре Варшавы метростроевцы сегодня выявили 300-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.
Как передает корреспондент УНИАН, эвакуировано около 20 жильцов одного из домов неподалёку от опасной находки.
По данным полиции, саперы совместно с другими службами организовали транспортировку бомбы за пределы Варшавы, где ее обезвредят.
Польское информационное агентство РАР отмечает, что в феврале этого года в центре Варшавы нашли 1,5-тонную бомбу времен войны.
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