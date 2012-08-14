В центре Варшавы нашли 300-килограммовую бомбу

Как передает корреспондент УНИАН, эвакуировано около 20 жильцов одного из домов неподалёку от опасной находки.

По данным полиции, саперы совместно с другими службами организовали транспортировку бомбы за пределы Варшавы, где ее обезвредят.

Польское информационное агентство РАР отмечает, что в феврале этого года в центре Варшавы нашли 1,5-тонную бомбу времен войны.