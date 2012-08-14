Даст ли Эквадор убежище Ассанжу, станет известно до конца недели
Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что рассчитывает уже на этой неделе принять решение относительно возможности предоставления политического убежища Джулиану Ассанжу.
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Я ожидаю, что на этой неделе мы объявим о решении по этому вопросу", - сказал президент Эквадора в понедельник вечером в интервью государственному телеканалу ECTV.
Рафаэль Корреа отметил, что в среду он планирует обсудить данный вопрос с эквадорскими дипломатами, работающими в Лондоне.
Ассанжа задержали в Лондоне в декабре 2010 года. Формально Швеция не предъявила ему никаких обвинений, а европейский ордер на арест, который и послужил основанием к судебному разбирательству, стал следствием отказа явиться в полицию для дачи показаний и его решения покинуть Швецию и уехать в Британию.
Громкий скандал вокруг портала WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В конфиденциальных материалах, выложенных на сайте 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров. До этого WikiLeaks опубликовал десятки тысяч документов о действиях американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.
В середине июня основатель скандально известного сайта WikiLeaks Ассанж явился в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о предоставлении убежища.