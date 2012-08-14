Даст ли Эквадор убежище Ассанжу, станет известно до конца недели

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Я ожидаю, что на этой неделе мы объявим о решении по этому вопросу", - сказал президент Эквадора в понедельник вечером в интервью государственному телеканалу ECTV.

Рафаэль Корреа отметил, что в среду он планирует обсудить данный вопрос с эквадорскими дипломатами, работающими в Лондоне.

Ассанжа задержали в Лондоне в декабре 2010 года. Формально Швеция не предъявила ему никаких обвинений, а европейский ордер на арест, который и послужил основанием к судебному разбирательству, стал следствием отказа явиться в полицию для дачи показаний и его решения покинуть Швецию и уехать в Британию.

Громкий скандал вокруг портала WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В конфиденциальных материалах, выложенных на сайте 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров. До этого WikiLeaks опубликовал десятки тысяч документов о действиях американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.

В середине июня основатель скандально известного сайта WikiLeaks Ассанж явился в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о предоставлении убежища.