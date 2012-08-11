Рабочий из Украины погиб на стройке в Москве

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он упал при проведении отделочных работ с высоты 24-го этажа

Инцидент произошел в поселке Коммунарка.

"При проведении строительных отделочных работ, в результате несчастного случая упал с 24-го этажа дома помощник каменщика, уроженец Украины. От полученных телесных повреждений рабочий скончался", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по факту несчастного случая проводится проверка.