Рабочий из Украины погиб на стройке в Москве
08:07, 11 августа 2012Мир
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Рабочий разбился в пятницу на стройке в "новой Москве" (территория на юго-запад от Москвы, предназначенная под расширение российской столицы).
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, он упал при проведении отделочных работ с высоты 24-го этажа
Инцидент произошел в поселке Коммунарка.
"При проведении строительных отделочных работ, в результате несчастного случая упал с 24-го этажа дома помощник каменщика, уроженец Украины. От полученных телесных повреждений рабочий скончался", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по факту несчастного случая проводится проверка.
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