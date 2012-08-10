Из-за ливней рушится Большая Китайская стена

Как сообщает ИТАР-ТАСС, потоки воды размыли фундамент, что привело к обрушению фрагмента всемирно известного сооружения, заложенного в XIV веке.

На данный момент специалисты расчистили его от каменных обломков и продолжают укреплять основание других секций стены, на которых появились трещины.

Великая Китайская стена была построена в период правления династии Мин.

Китайские власти заявили, что проливные дожди и наводнения в Пекине и провинции Хэбэй уже стали причиной гибели 112 человек. Кроме того, стихия угрожает культурному наследию страны. Уже повреждено хранилище национального музея в Пекине.