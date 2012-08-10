США подтвердили планы развертывания ПРО в Персидском заливе

Накануне газета New York Times сообщила, что США вместе с рядом арабских стран активизировали усилия по созданию в регионе укрепленного района системы ПРО для защиты месторождений углеводородов и перерабатывающей инфраструктуры от ракетной угрозы, исходящей от Ирана. В регионе будут размещены американские радары раннего обнаружения, ракеты-перехватчики, а также единый командный и информационный центр. В общую систему ПРО будут также включены расквартированные на американских базах корабли ВМС США, оснащенные зенитно-ракетными комплексами Aegis.

"Ракетная угроза нашим силам, развернутым в регионе, а также нашим партнерам растет. США наладили тесное сотрудничество в области безопасности, включая противоракетную оборону, с нашими союзниками в Персидском заливе и намерены предпринимать все усилия для поддержания безопасности. США продолжат работу с партнерами в регионе по укреплению систем ракетной обороны", - приводит комментарий Вентрелла РИА Новости.

Он не привел подробностей относительно этого района ПРО, но отметил, что идея его укрепления не нова и соответствует планам США по созданию глобальной системы противоракетной обороны.

Как отмечает New York Times, Пентагон уже поставил странам Персидского залива вооружений, оборудования и материалов на несколько миллиардов долларов.