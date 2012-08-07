Массовое убийство в сикхском храме, возможно, было ошибкой

Неизвестный открыл стрельбу по прихожанам сикхского храма (гурдвары) в городке Оук-Крик, штат Висконсин, сообщает Associated Press. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, еще около 20 получили ранения. Полицейские, прибывшие на место преступления, застрелили нападавшего.

В понедельник Пентагон сообщил, что стрельбу, предположительно, устроил 40-летний Уэйд Майкл Пейдж, ранее служивший в спецподразделении по ведению психологической войны армии США. Ряд СМИ сообщал, что Пейдж придерживался идей о превосходстве белой расы.

Правозащитная организация Southern Poverty Law Center (SPLC), известная своей борьбой с расизмом, заявила, что у них нет сведений о том, что белые экстремисты испытывают ненависть к сикхам. Представитель SPLC Марк Поток (Mark Potok) указал, что нападение, скорее всего, произошло по ошибке, допущенной из-за путаницы между сикхами и мусульманами.

Марк Поток подтвердил, что Уэйд Пейдж относился к белым расистам и более чем десять лет играл в музыкальных группах, исповедующих эту идеологию, передает РИА Новости.