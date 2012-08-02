Признаться в убийстве целой погранзаставы рядового заставили угрозами изнасилования

Об этом заявили его адвокаты, пишет Лента.ру.

По информации газеты "Время", Челах собирается написать жалобу в прокуратуру. "Он собирается рассказать, как его заставляли, как угрожали, - говорит его адвокат Серик Сарсенов. - Владислав рассказывал: ему угрожали, что организуют изнасилование. Потом обещали, что будет послабление в суде".

По словам юриста, пограничник не знает имен людей, которые добивались от него признательных показаний, однако может описать их внешность.

Избиениям, по информации Сарсенова, Челах после задержания не подвергался.

Ранее адвокат Челаха рассказал, что представители силовых структур запугивали его клиента, обещая в то же время, что признание поможет ему избежать пожизненного заключения.

Как сообщалось, в конце мая застава "Арканкерген" (на границе с Китаем) перестала выходить на связь. Пограничный наряд, прибывший туда несколько дней спустя, обнаружил, что казарма сожжена, а почти все пограничники (за исключением одного) погибли. Кроме того, в охотничьем домике неподалеку был найден труп убитого егеря.

4 июня нашелся единственный выживший пограничник - рядовой Владислав Челах. По версии, которую обнародовала прокуратура, Челах якобы сам застрелил сослуживцев и егеря. Причиной убийства, как утверждалось, стали "внутренние конфликты и временное помутнение сознания".