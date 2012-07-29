В Египте уволили пятьсот генералов скопом

Почти пятьсот генералов внутренних войск Египта уволены из МВД, 3,8 тысячи высших офицеров перемещены на другие должности, сообщил в воскресенье глава египетского МВД Мухаммед Ибрагим.

Как передает РИА Новости, по словам министра, 529 генералов продолжат службу в МВД.

«В рамках политики изменений в министерстве 454 генерала внутренних войск по разным причинам завершили службу, а 3,8 тысячи высших офицеров ведомства переведены на другие должности», - сказал глава ведомства.

Заменены, в частности, шесть заместителей министра, и руководители департаментов безопасности в шести египетских провинциях.

М.Ибрагим пояснил, что нынешняя кампания перестановок в министерстве - самая широкомасштабная в истории египетского МВД.

«Президент Мухаммед Мурси лишь ознакомился с планами министерства по сокращению и просмотрел списки перестановок офицерского состава, но никаким образом не вмешивался в сам процесс изменений в ведомстве», - заверил руководитель МВД.

Он также опроверг информацию, что объявленная несколько месяцев назад кампания перестановок и замен в министерстве несколько раз откладывалась из-за того, что глава государства и руководство исламского движения «Братья-мусульмане», к которой до избрания президентом страны принадлежал М.Мурси, якобы несколько раз не соглашались с представленными предложениями министра.

«Нынешние перестановки связаны исключительно с необходимостью повысить эффективность деятельности всех подразделений, входящих в МВД», - подчеркнул министр внутренних дел Египта.