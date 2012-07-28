В Алма-Ате расстреляли полицейский патруль
10:41, 28 июля 2012Мир
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Вооруженное нападение на полицейский патруль произошло в субботу в городе Алма-Ата (Казахстан): один полицейский убит, второй тяжело ранен, сообщила пресс-служба городского департамента внутренних дел.
Как сообщает РИА Новости, полицейские заприметили на одной из улиц Алма-Аты подозрительную автомашину, стоявшую на обочине. Когда стражи порядка подъехали к ней для проверки документов, по ним был открыт огонь из огнестрельного оружия.
"Один из патрульных - старший лейтенант полиции Ержан Кайракбаев - от полученного ранения в голову скончался на месте преступления, а его коллега - лейтенант полиции Ерназ Кожахметов - в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц города", - сообщил департамент.
По подозрению в нападении на полицейских разыскиваются трое молодых людей на автомашине Hyundai, в городе введен специальный план "Перехват".
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