Сын Боярского возглавил телеканал

"Спасибо всем, кто поздравляет с назначением. Для меня это большая честь, оказано большое доверие. Впереди много интересной работы!", - написал Боярский в своем микроблоге в Twitter после сообщения о новом назначении.

32-летний Сергей Боярский в детстве сыграл в двух фильмах: в четыре года "Букет мимозы и другие цветы" (Никита, сын Марьяны) и в 12 лет — "Мушкетеры 20 лет спустя" (Карл II в детстве), в юности создал группу и выпустил музыкальный альбом. Однако выбрал карьеру госслужащего, закончил Северо-Западную академию государственной службы при Президенте РФ.