Стрелку «Джокеру», убившему 12 человек в кинотеатре, светит смертная казнь

Об этом сообщил представитель гособвинения на пресс-конференции после предварительных слушаний по делу, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, в ночь на пятницу 24-летний Джеймс Холмс вошел в зал кинотеатра Century 16 Movie в городе Аврора американского штата Колорадо вскоре после начала премьеры нового фильма о Бэтмене "Темный Рыцарь: Возрождение легенды". Там мужчина распылил слезоточивый газ, а затем открыл огонь по зрителям. В результате погибли 12 человек. Еще 58 посетителей кинотеатра получили ранения, 11 из них находятся в критическом состоянии.

Согласно законодательству штата Колорадо, обвиняемым в убийстве первой степени грозит минимальное наказание в виде пожизненного заключения, а максимальное - в виде смертной казни.

Первое предварительное заседание по делу Холмса прошло в суде округа Арапахо еще в понедельник, однако на пресс-конференцию после него был допущен только узкий круг журналистов. Ее видеозапись опубликована каналом PBS только сейчас.

Как заявила на пресс-конференции прокурор Кэрол Чэмберс, суд на предварительных слушаниях счел, что состав преступления позволяет прокуратуре квалифицировать его именно как убийство первой степени. При этом официально обвинение Холмсу еще не предъявлено. Ожидается, что прокуратура озвучит свою позицию 30 июля.

Ранее Чэмберс заявила журналистам, что решение о наказании, которого будет добиваться прокуратура, будет принято только после консультаций с родственниками жертв преступления.

Интересы Холмса представляет адвокат по назначению.

Агентство Рейтер ранее сообщало, что мотивы совершенного Холмсом преступления до сих пор не ясны. Полицейским удалось установить, что злоумышленник планировал преступление заранее: в течение последних четырех месяцев он регулярно получал посылки, содержащие, по мнению правоохранительных органов, боеприпасы.

По данным газеты Daily Mail, при задержании подозреваемый назвал себя кинозлодеем Джокером - заклятым врагом Бэтмена. При обыске в квартире подозреваемого полицейские обнаружили постер к фильму "Темный Рыцарь"и маску Бэтмена. Чтобы стать похожим на Джокера, незадолго до нападения на зрителей кинотеатра Холмс покрасил волосы в ярко-рыжий цвет.

По словам знакомых подозреваемого, никаких психических отклонений или склонности к насилию у него ранее не наблюдалось.