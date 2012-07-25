Лукашенко не дали аккредитацию на Олимпиаду
11:12, 25 июля 2012Мир
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Президенту Беларуси отказали в аккредитации на Олимпийских играх в Лондоне.
Александр Лукашенко остался с носом
Оргкомитет летних ХХХ Олимпийских игр в Лондоне отказал в аккредитации Президенту Беларуси Александру Лукашенко, возглавляющему Национальный олимпийский комитет республики.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы РФ, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
"Президенту НОК Белоруссии Александру Лукашенко оргкомитет олимпиады в Лондоне не дал аккредитацию. Спорт - вне политики?", - написал А.Жуков в своем микроблоге в Twitter, не уточнив причину отказа.
Как сообщал УНИАН, ХХХ летние Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа.
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