В Индии автобус упал в ущелье: 18 погибших
14:37, 21 июля 2012Мир
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18 человек погибли, еще 17 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в Индии.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, автобус ехал по дороге в горной местности на северо-востоке страны, когда на него обрушился камнепад, вызванный непрекращающимися муссонными дождями. Его смело с дороги, и он упал в ущелье глубиной 45 м.
Индия - одна из первых стран в мире по количеству жертв ДТП. По статистике, каждый год около 110 тысяч индийцев погибают в автомобильных катастрофах. Главными причинами этого являются плохие дороги, несоответствующее нормам техническое состояние автомобилей, а также постоянное нарушение правил дорожного движения.
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