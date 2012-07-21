В Индии автобус упал в ущелье: 18 погибших

Как сообщает ИТАР-ТАСС, автобус ехал по дороге в горной местности на северо-востоке страны, когда на него обрушился камнепад, вызванный непрекращающимися муссонными дождями. Его смело с дороги, и он упал в ущелье глубиной 45 м.

Индия - одна из первых стран в мире по количеству жертв ДТП. По статистике, каждый год около 110 тысяч индийцев погибают в автомобильных катастрофах. Главными причинами этого являются плохие дороги, несоответствующее нормам техническое состояние автомобилей, а также постоянное нарушение правил дорожного движения.