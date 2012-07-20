В Намибии нашли подземное море

21:28, 20 июля 2012
Мир
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Геологи открыли огромный подземный водоем в Намибии, который может оказывать значительное влияние на развитие в одном из самых засушливых регионов Африки.

Север Намибии может решить вопрос с водой

Как сообщает ВВС Украина, по приблизительным оценкам, водоем может обеспечивать север страны водой на протяжении 400 лет.

Сейчас сельское хозяйство в регионе ограничено районами, прилегающими к рекам, но научные работники верят, что новый источник может изменить сельское хозяйство региона.

Кроме того, допускают, что эта вода - очень чистая, поскольку тысячи лет находится под землей.

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