В Намибии нашли подземное море
21:28, 20 июля 2012Мир
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Геологи открыли огромный подземный водоем в Намибии, который может оказывать значительное влияние на развитие в одном из самых засушливых регионов Африки.
Север Намибии может решить вопрос с водой
Как сообщает ВВС Украина, по приблизительным оценкам, водоем может обеспечивать север страны водой на протяжении 400 лет.
Сейчас сельское хозяйство в регионе ограничено районами, прилегающими к рекам, но научные работники верят, что новый источник может изменить сельское хозяйство региона.
Кроме того, допускают, что эта вода - очень чистая, поскольку тысячи лет находится под землей.
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