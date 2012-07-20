ЕС дал Испании 30 млрд евро на рекапитализацию банков

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении Еврогруппы.

В документе отмечается, что предоставление кредита Испании будет способствовать финансовой стабильности зоны евро в целом.

“Финансовая помощь будет сопровождаться требованиями относительно политики в финансовом секторе страны”, - говорится в заявлении.

В документе уточняется, что эти условия будут касаться конкретных мероприятий по банковскому сектору, включая разработку планов реструктуризации банков, а также проведение структурной реформы в банковском секторе в целом.

В заявлении также отмечается, что Еврогруппа готова предоставить Испании до 100 млрд евро кредитов для рекапитализации банковского сектора, если такая сумма будет необходима.

При этом в заявлении отмечается, что срок кредитования будет достигать 12,5 лет, а в отдельных случаях – может быть продлен до 15 лет.