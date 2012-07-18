На выборах в Ливии победил Альянс национальных сил

Либеральный Альянс национальных сил (АНС), возглавляемый бывшим премьер-министром Ливии во временном правительстве Переходного национального совета Махмудом Джибрилем, одержал победу на прошедших 7 июля выборах во Всеобщий национальный конгресс (ВНК).

По окончательным данным ЦИК, опубликованным накануне, партия экс-премьера получила 39 из 80 депутатских мандатов, отведенных для политических партий, сообщает ИТАР-ТАСС.

Второе место заняла Партия справедливости и строительства (ливийский филиал "братьев-мусульман"). Для них в парламенте будет предоставлено 17 депутатских кресел.

Оставшиеся 24 "партийных" места займут представители мелких политических формирований - в основном региональных.

По мнению многих аналитиков, еще рано говорить о том, на чьей же стороне реально больше сил - пока не ясно, какие коалиции и формирования создадут партии. Всего ВНК будет состоять из 200 депутатов, 80 из них - избираются по партийным спискам, еще 120 - по индивидуальным. Мандаты в учредительной ассамблее распределены в соответствии с численностью населения: 100 закреплены за западными провинциями, 60 – за восточными, 40 – за южными.