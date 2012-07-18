Грищенко начал официальный визит в Китай

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

По его словам, в рамках пребывания в Пекине К.Грищенко встретился с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Хе Гоцян и провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ян Цзечи.

По словам О.Волошина, представитель высшего руководства КНР выразил удовлетворение современным состоянием и динамикой развития украинско-китайских отношений.

В ходе визита состоялся обмен мнениями относительно путей активизации политического диалога и сотрудничества на межпарламентском и региональном уровнях, а также практического взаимодействия в финансовой и инвестиционной, инфраструктурной, аграрной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, в ходе визита собеседники обсудили график визитов должностных лиц обеих стран высшего и высокого уровня на ближайшую перспективу.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, отдельно отмечена заметная активизация и диверсификация взаимодействия на уровне глав и структурных подразделений внешнеполитических ведомств двух стран, в том числе как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Стороны также обстоятельно проанализировали состояние выполнения договоренностей, достигнутых по итогам визитов Президента Украины Виктора Януковича в КНР в сентябре 2010 г. и председателя КНР Ху Цзиньтао в Украину в июне 2011 г. Была подчеркнута готовность двух сторон относительно дальнейшего наполнения конкретным содержанием отношений стратегического партнерства между Украиной и Китаем, установленных в 2011 г.

С целью поддержания интенсивности двусторонних контактов К.Грищенко пригласил Ян Цзечи посетить Украину.

По итогам встречи руководители внешнеполитических ведомств подписали План консультаций между министерствами на период 2012-2013 годов.