В США мужчина устроил стрельбу в баре, ранив 17 человек
21:58, 17 июля 2012Мир
1169 0
Неизвестный мужчина устроил стрельбу в баре американского города Тускалуса в штате Алабама, ранив 17 человек, сообщает местная пресса.
Мужчина произвел не менее 11 выстрелов
Инцидент произошел в баре Copper Top. По словам очевидцев, мужчина произвел не менее 11 выстрелов, после чего повернулся, вышел из заведения и исчез.
Характер ранений пострадавших свидетельствует о том, что они были расстреляны из гладкоствольного оружия, причем преступник применил боеприпасы, начиненные картечью, отмечает РИА «Новости».
По данным местной полиции, пятеро пострадавших госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.
Злоумышленника ищут. О его мотивах ничего пока не сообщается. Местные СМИ сообщают, что центр города перекрыт, подчеркивает NEWSr.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter