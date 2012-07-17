Польша клянется не допустить продажи стратегических компаний россиянам

В Польше считают, что это может повлиять на независимость страны и попытки диверсифицировать поставки газа в Польшу.

Об этом пишет сегодня польская газета Rzeczpospolita, комментируя недавнюю попытку российского гиганта «Акрон» купить крупнейшее в Польше химическое предприятие Zakłady Azotowе Tarnów.

"В польском правительство есть согласие на тему удержания российского капитала от стратегических отраслей промышленности. Несколько месяцев назад прямым текстом об этом сказал премьер Дональд Туск", - сказал изданию один из министров на условиях анонимности.

Газета также приводит выдержки из материала польского Агентства внутренней безопасности (ABW, аналог СБУ) посвященного покупке ZAT, потребляющей около 10% газа в Польше, львиную долю которого страна покупает у российского "Газпрома".

ABW в конце мая текущего года предупредило правительство, что покупка россиянами польского химического гиганта несет угрозу не только для химической, но и для энергетической отрасли.

"... мы планирует добычу сланцевого газа уже через два года, поэтому на нашем рынке появится дешевый отечественный газ. Однако, пока это случится, россияне могут получить контроль над крупнейшими потребителями газа. Если правительство подождет и не воспользуется предложениями, то за несколько лет наши химические предприятия будут очень конкурентоспособными за счет сланцевого газа и LNG", - говорится в материале.

Газета написала, что российский капитал тесно связан с Кремлем и через экономику получает возможность влиять на политику стран, где он активно присутствует, заметив, что в такой ситуации сейчас, к примеру, Украина.

Издание добавило, что Болгария, где также значительные влияния россиян, запретила добычу сланцевого газа, который является главным конкурентом для традиционного "голубого топлива" из РФ.

Ряд других польских СМИ, комментируя тему, отмечало, что россияне после покупки ZAT могут уменьшить производство на этом предприятии, убрав конкурента для своих химических заводов, расположенных в России.

Справка УНИАН. В конце прошлой недели российский «Акрон» предложил акционерам котирующейся на Варшавской фондовой бирже Zakłady Azotowе Tarnów выкупить их бумаги по цене с около 20% премией к цене рынка. Польскoе министерство госимущества, являющееся крупнейшим акционером компании и контролирующим 32% акций, назвало это предложение попыткой "враждебного поглощения" и инициировала объединение ZAT с другой крупной химической компании Zaklady Azotowe Pulawy. По данным польских СМИ, польские пенсионные фонды, владеющие 58% акций компании, поддержали планы объединения, отказавшись от идеи продать бумаги россиянам.