Белорус Беляцкий номинирован на премию Сахарова

Белорусский оппозиционер и президент правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий номинированы на получение премии Сахарова.

С соответствующим предложением выступил депутат Европарламента Яцек Сарюш-Вольски (группа народных партий, Польша), сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Премия Сахарова признает гражданскую смелость и твердую преданность свободе, демократии и правам человека. А.Беляцкий боролся с самого начала своей взрослой жизни за защиту этих европейских и общемировых ценностей, и его преданность стоила ему свободы. Вот почему демократический мир и, в частности, Европейский парламент, который является форумом для демократии и борцов за свободу, не может забыть эту выдающуюся фигуру», - заявил Я.Сарюш-Вольски.

Европарламент вручает премию Сахарова самым выдающимся правозащитникам мира с 1988 года.