Мощный взрыв прогремел в ночном клубе в Афинах

Как сообщает РИА «Новости», по данным полиции, сведений о пострадавших нет. В момент взрыва заведение было закрыто.

Обрушилась одна из стен здания, ущерб нанесен окрестным домам и припаркованным поблизости автомобилям.

Полиция расследует причины взрыва, на месте происшествия работают взрывотехники.

По предварительным данным, в здании сработала самодельная бомба с большим количеством взрывчатки.