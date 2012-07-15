Мощный взрыв прогремел в ночном клубе в Афинах
17:23, 15 июля 2012Мир
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Мощный взрыв прогремел в ночном клубе в афинской гавани Пирей.
Как сообщает РИА «Новости», по данным полиции, сведений о пострадавших нет. В момент взрыва заведение было закрыто.
Обрушилась одна из стен здания, ущерб нанесен окрестным домам и припаркованным поблизости автомобилям.
Полиция расследует причины взрыва, на месте происшествия работают взрывотехники.
По предварительным данным, в здании сработала самодельная бомба с большим количеством взрывчатки.
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