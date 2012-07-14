В Афганистане на свадьбе дочери взорвали влиятельного политика
В Афганистане в результате взрыва во время свадебной церемонии в провинции Саманган сегодня погибли более 20 человек, еще около 40 ранены. Среди жертв есть и ряд государственных чиновников.
Как передает ИТАР-ТАСС, власти столицы провинции города Айбак сообщили, что взрывное устройство привел в действие смертник.
В результате взрыва погиб депутат нижней палаты афганского парламента Ахмад Хан Самангани, присутствовавший на свадьбе дочери. Среди жертв есть и ряд других государственных чиновников.
Узбек по национальности, А.Самангани был одним из ближайших соратников главаря "афганских узбеков" Абдула Достума. В 1990-е годы он возглавлял сопротивление талибам в провинции Саманган, а в 2005 году согласился сложить оружие и стать депутатом.
В прошлом месяце правительство Афганистана объявило о начале третьей фазы передачи контроля за обеспечением безопасности в стране от международной коалиции местным властям. Полный вывод войск НАТО из республики намечен на 2014 год.