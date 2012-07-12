На французском курорте погибли 9 альпинистов

21:43, 12 июля 2012
Мир
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Во Французских Альпах, в районе курорта Шамони при сходе снежной лавины погибли не менее 9 альпинистов.

Все они граждане европейских стран, сообщает радио «Свобода».

Спасатели ищут еще четверых - двух британцев и двух испанцев.

15 спортсменов доставлены в больницу с различными травмами.

Трагедия произошла на горе Мон-Моди, высота которой - более 4 тысяч метров.

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