На французском курорте погибли 9 альпинистов

Все они граждане европейских стран, сообщает радио «Свобода».

Спасатели ищут еще четверых - двух британцев и двух испанцев.

15 спортсменов доставлены в больницу с различными травмами.

Трагедия произошла на горе Мон-Моди, высота которой - более 4 тысяч метров.