На французском курорте погибли 9 альпинистов
21:43, 12 июля 2012Мир
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Во Французских Альпах, в районе курорта Шамони при сходе снежной лавины погибли не менее 9 альпинистов.
Все они граждане европейских стран, сообщает радио «Свобода».
Спасатели ищут еще четверых - двух британцев и двух испанцев.
15 спортсменов доставлены в больницу с различными травмами.
Трагедия произошла на горе Мон-Моди, высота которой - более 4 тысяч метров.
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