Россия занялась Востоком в создании объединенной системы ПВО

Об этом сообщил РИА «Новости» в среду заместитель главкома ВВС по ПВО генерал-майор Павел Кураченко.

"На открывшемся в киргизском Чолпон-Ата заседании координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны СНГ мы обсудим с нашими казахстанскими коллегами вопросы заключения данного соглашения", - сказал Кураченко, выразив надежду на то, что само подписание документов состоится либо в конце 2012, либо в начале 2013 годов.

На сегодняшний день единую систему ПВО имеет только Россия и Белоруссия.

Кураченко также сообщил, что такое же соглашение готовится с Арменией, только эта система будет иметь статус объединенной, а не единой из-за того, что Россия и Армения не имеют общей границы.

В дальнейшем соглашение о единой системе ПВО планируется заключить с Киргизией и Таджикистаном, а также с Узбекистаном.

Он подчеркнул, что ранее была приостановлена работа по подписанию соглашения о единой системе ПВО Центрально-Азиатского региона из-за сложных переговоров по этому вопросу с Узбекистаном.

В тоже время Туркмения заявила, что не намерена наращивать военное сотрудничество с координационным комитетом по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) СНГ. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и ПВО Башим Ишанкулиев. Туркмения впервые после 17-летнего перерыва участвует в заседании координационного комитета, которое проходит в киргизском городе Чолпон-Ата.

Как ранее заявил заместитель главнокомандующего ВВС по ПВО генерал-майор Павел Кураченко российская армия получит до конца 2012 года пятый полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400.

Сейчас российская армия располагает четырьмя полками С-400, из которых два дислоцированы в Подмосковье, один - на Балтийском флоте и один - в Находке.

"Промышленность подтвердила готовность передать российской армии к концу 2012 года пятый полковой комплект С-400", - сказал генерал.