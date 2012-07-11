Россия занялась Востоком в создании объединенной системы ПВО
Россия до конца этого года завершит переговоры с Казахстаном о создании единой системы ПВО по аналогии с Белоруссией. Также планируется объединить ПВО с Арменией, Киргизией и Таджикистаном, а также с Узбекистаном.
Об этом сообщил РИА «Новости» в среду заместитель главкома ВВС по ПВО генерал-майор Павел Кураченко.
"На открывшемся в киргизском Чолпон-Ата заседании координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны СНГ мы обсудим с нашими казахстанскими коллегами вопросы заключения данного соглашения", - сказал Кураченко, выразив надежду на то, что само подписание документов состоится либо в конце 2012, либо в начале 2013 годов.
На сегодняшний день единую систему ПВО имеет только Россия и Белоруссия.
Кураченко также сообщил, что такое же соглашение готовится с Арменией, только эта система будет иметь статус объединенной, а не единой из-за того, что Россия и Армения не имеют общей границы.
В дальнейшем соглашение о единой системе ПВО планируется заключить с Киргизией и Таджикистаном, а также с Узбекистаном.
Он подчеркнул, что ранее была приостановлена работа по подписанию соглашения о единой системе ПВО Центрально-Азиатского региона из-за сложных переговоров по этому вопросу с Узбекистаном.
В тоже время Туркмения заявила, что не намерена наращивать военное сотрудничество с координационным комитетом по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) СНГ. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и ПВО Башим Ишанкулиев. Туркмения впервые после 17-летнего перерыва участвует в заседании координационного комитета, которое проходит в киргизском городе Чолпон-Ата.
Как ранее заявил заместитель главнокомандующего ВВС по ПВО генерал-майор Павел Кураченко российская армия получит до конца 2012 года пятый полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400.
Сейчас российская армия располагает четырьмя полками С-400, из которых два дислоцированы в Подмосковье, один - на Балтийском флоте и один - в Находке.
"Промышленность подтвердила готовность передать российской армии к концу 2012 года пятый полковой комплект С-400", - сказал генерал.