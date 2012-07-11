Президент Румынии получил шанс остаться при власти

Теперь, чтобы объявить импичмент президенту, требуется большинство голосов избирателей, принявших участие в выборах, а не большинство зарегистрированных избирателей, как раньше.

Тем не менее, суд постановил, что импичмент может быть объявлен только в том случае, если участие в референдуме приняли не менее 50 процентов зарегистрированных избирателей. Эта важная оговорка, замечает Радио Свобода, дает президенту Бесэску шанс избежать импичмента.

Премьер-министр Виктор Понта заявил, что будет уважать решение Конституционного суда, однако позже представитель его партии отметил, что экстренный декрет о референдуме, принятый парламентом на прошлой неделе и не устанавливающий порога явки, остается в силе. Таким образом, правила проведения референдума, назначенного на 29 июля, остаются неясными.

Сегодня Понта отправится в Брюссель, чтобы объяснить партнерам по Евросоюзу происходящее в его стране. Накануне ЕС выразил обеспокоенность. Канцлер Германии Ангела Меркель решение парламента "неприемлемым" и "нарушающим фундаментальные принципы верховенства права".