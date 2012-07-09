В Москве состоялся второй Всемирный медиасаммит

5 - 8 июля в Москве проходил 2-й Всемирный медиасаммит (первый саммит в 2010 году состоялся в Пекине), в котором приняли участие 300 руководителей ведущих СМИ и известных журналистов из 103 стран мира.

Организатором мероприятия выступило информагентство ИТАР-ТАСС.

Как передает корреспондент УНИАН, во время саммита участники обсудили проблемы информационных вызовов XXI века, роль СМИ в условиях конфронтации и революций, модели экономического выживания медиа и роль государства и бизнеса во взаимоотношениях с журналистикой.

В приветствии участникам саммита Генеральный секретарь ООН Пан Ги Mун отметил: "За последние 10 лет более 500 ваших коллег лишились жизни, 66 убиты только в этом году. Не счесть всех тех, кого арестовали, кто столкнулся с угрозами или вынужден замолчать, потому что существует запугивание и цензура. Правительства должны делать все возможное, чтобы защитить журналистов, бороться с безнаказанностью и добиваться справедливости".

Председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко отметил высокий уровень организации мероприятия.

Он сказал: "Несмотря на ожидания политизации медиасаммита, особенно после первого выступления председателя Госдумы России Сергея Нарышкина, значительную часть которого он посвятил формированию евразийского экономического и политического пространства, избранию парламента этой структуры прямым голосованием населения, разговор вышел очень конкретный и прагматичный, особенно относительно журналистской этики, социальных медиа и Интернета".

Следующий медиасаммит, в 2014 году, планируется провести в Бахрейне.