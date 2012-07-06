После пересчета голосов результат выборов президента Мексики не изменился

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», пересчет голосов не изменил результат голосования. После повторной обработки всех бюллетеней представитель оппозиции набрал около 38% голосов, отмечает избирком страны.

Соперник Э.Ньето от левых сил, Андриас Обрадор набрал почти на 7% голосов меньше.

Он отказался признавать результаты выборов и обвинил оппонента в подкупе избирателей.