После пересчета голосов результат выборов президента Мексики не изменился
20:32, 06 июля 2012Мир
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Энрике Ньето официально объявлен победителем президентских выборов в Мексике.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», пересчет голосов не изменил результат голосования. После повторной обработки всех бюллетеней представитель оппозиции набрал около 38% голосов, отмечает избирком страны.
Соперник Э.Ньето от левых сил, Андриас Обрадор набрал почти на 7% голосов меньше.
Он отказался признавать результаты выборов и обвинил оппонента в подкупе избирателей.
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